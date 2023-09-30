İskoçya'da Tarihi Tren Kazası: 2 Yaralı

İskoçya'nın sembollerinden biri olan 100 yıllık buharlı tren Uçan İskoçyalı, manevra sırasında başka bir trenle çarpıştı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanede ayakta tedavi edildi.

İskoçya'nın sembollerinden biri olan 100 yıllık buharlı tren Uçan İskoçyalı, dün manevra sırasında başka bir trenle çarpıştı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanede ayakta tedavi edildi.

Birleşik Krallığı'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya'da dün akşam saatlerinde Uçan İskoçyalı adlı tarihi tren, manevra sırasında düşük hızla başka bir trenle çarpıştı. Kazada yaralan 2 kişi hastanede diğerleri olay yerinde ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Ulusal Demiryolu Müzesi şu bilgileri aktardı;

"Flying Scotsman lokomotifinin 29 Eylül Cuma günü saat 18.15'te Strathspey Railway demiryolu hattında duran Belmond's Royal Scotsman tren vagonlarına bağlandığı sırada bir manevra kazası meydana geldiğini teyit ederiz. Acil servis ekipleri yardım sağlamak üzere bölgeye intikal etmiştir. İki kişi hastaneye kaldırılmış ve daha sonra taburcu edilmiş, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edilmiştir."