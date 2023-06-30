İskenderun'da depremde hayatını kaybedenler için camilerde Kur'an-ı Kerim okutuldu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için camilerde Kur'an-ı Kerim okutuldu. İlçedeki tüm camilerde cuma namazı öncesinde, 'asrın felaketi'nde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu. Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ndeki programa Vali Mustafa Masatlı, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ile vatandaşlar katıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için camilerde Kur'an-ı Kerim okutuldu.
İlçedeki tüm camilerde cuma namazı öncesinde, "asrın felaketi"nde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ndeki programa Vali Mustafa Masatlı, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ile vatandaşlar katıldı.