İskenderun'da depremde hayatını kaybedenler için camilerde Kur'an-ı Kerim okutuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için camilerde Kur'an-ı Kerim okutuldu. İlçedeki tüm camilerde cuma namazı öncesinde, 'asrın felaketi'nde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu. Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ndeki programa Vali Mustafa Masatlı, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ile vatandaşlar katıldı.