İşgalin 40. gününde Ukrayna'nın en stratejik bölgesinden çarpıcı görüntü! Onlarca Rus askeri aracı imha edildi

Ukrayna'da birçok nokta Rus ordusunun saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor. Ülkenin batısı ve doğusu arasında köprü görevi gören ve Avrupa'dan gelen yardımların Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer saldırı altındaki şehirlere ulaştırılmasında kilit rol oynayan Jitomir yolundan gelen son görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

RUSLARA AİT ONLARCA ARAÇ İMHA EDİLDİ

Görüntülerde Rus ordusuna ait onlarca aracın imha edildiği görülüyor. Yol boyunca dizilen araçların kullanılamaz bir hale gelirken tüm yol boyunca yayılan moloz yığınları ise dikkat çekiyor.

"İŞGALCİLER İÇİN JİTOMİR'İN LOJİSTİĞİNİ BOZMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Jitomir Belediye Başkanı Sergiy Ivanovych Sukhomlyn geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şehirlerinin her gün vurulduğunu belirterek, "Jitomir'de Avrupa'dan gelen çok fazla insani yardım toplanıyor. Jitomir'den diğer bölgelere yardımlar dağıtılıyor. Bu yüzden işgalciler için Jitomir'in lojistiğini bozmak çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.