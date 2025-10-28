Akıllara durgunluk veren soygun! İş makinesi ile ATM çaldılar

İngiltere'nin Milton Keynes kentinde akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı.

İŞ MAKİNESİ İLE ATM ÇALDILAR

Brooklands Meydanı'na gelen hırsızlar, bir mağazanın içerisinde bulunan ATM'yi iş makinesi olan 'telehandler' ile çaldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar bir çevre sakini tarafından kamera ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ATM'nin mağazadan sürüklenerek çıkarıldığı ve bir kamyonetin arkasına bırakıldığı görüldü.

Thames Valley Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.