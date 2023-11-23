İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

- İrlanda'da bıçaklı saldırı: 3'ü çocuk 5 yaralı

DUBLİN - İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Parnell Meydanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtilerek, yaralana çocuklardan birinin durumunun ağır olduğunu aktarıldı.

İrlanda basınında yer alan haberlerde, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ifade edilerek, saldırganın kendi kendini yaraladığı aktarıldı. Haberlerde, saldırının bir okula yakın bir bölgede düzenlediği ifade edilerek, saldırının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.