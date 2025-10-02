Haberler

İrlanda Cumhurbaşkanı, İsrail'in Filoya Saldırısına Tepki Gösterdi

İRLANDA Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki göstererek, "Tüm dünya harekete geçmeli" dedi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının, Kızılhaç'ın Gazze'deki faaliyetlerini durdurmasının ve uluslararası hukuk ihlallerinin tüm dünyayı harekete geçirmesi gerektiğini bildirdi. Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunduğunu vurgulayan Higgins, "Çaresizce yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmayı hedefleyen bir filonun engellendiği bir durumda, bu taahhüde ne olduğunu sormamız gayet mümkündür" ifadelerini kullandı.

