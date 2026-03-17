İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in Beyaz Saray'daki talihsiz anları: Kameraları unuttu, pantolonundaki lekeyi kendi yöntemiyle temizledi

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen İrlanda Başbakanı Micheal Martin, pantolonundaki lekeyi fark edince beklemedik bir hamle yaptı. Kameraların kayıtta olduğunu unutan Martin'in "doğal" temizlik yöntemi sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Diplomatik görüşmelerin ciddiyeti ve katı protokol kurallarıyla bilinen Beyaz Saray, bu kez oldukça insani ama bir o kadar da şaşırtıcı bir ana sahne oldu. İrlanda Başbakanı Micheal Martin, resmi ziyaret kapsamında Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte katıldıkları basın toplantısı için kameraların karşısına geçtiği sırada pantolonundaki küçük bir lekeye odaklandı.

LEKE ÇIKARICIYA GEREK DUYMADI

Görüşme sırasında pantolonundaki bir toz veya lekeyi fark eden Başbakan Martin, yanındaki heyetten yardım istemek veya bir mendil beklemek yerine hızlı bir çözüm yoluna gitti. Kendi tükürüğünü kullanarak pantolonundaki lekeyi silmeye çalışan Martin'in bu anları, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, o esnada konuşulan konulara odaklanan Donald Trump'ın yanındaki bu hareketten habersiz olduğu ve kendisine soru soran gazeteciyi büyük bir ciddiyetle dinlediği görülürken, Martin'in lekeyi temizledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi görüşmeye devam etmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntüler, sosyal medyaya düşmesinin ardından kısa bir süre sonra viral oldu. Sosyal medya bu hareketi "son derece samimi ve insani bir refleks" olarak nitelendirirken, bazıları ise yüksek düzeyli bir diplomatik görüşmede bu tip bir hareketin protokol kurallarına aykırı olduğunu savundu.