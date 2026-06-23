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İran heyeti Umman'da: Kalibaf ve Arakçi, Sultan Heysem Bin Tarık ile görüştü

İran heyeti Umman'da: Kalibaf ve Arakçi, Sultan Heysem Bin Tarık ile görüştü
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İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüştü. Görüşmede İran-ABD müzakereleri ve bölgesel barış konuları ele alındı.

İRAN Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir araya geldi. Görüşmede İran-ABD müzakerelerindeki son gelişmeler ele alındı.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile beraberindeki İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, El Baraka Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem Bin Tarık tarafından kabul edildi. Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmenin başlangıcında Kalibaf, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın selamlarını ileterek, Umman'ın bölgedeki diyalog ve barışı destekleyen yapıcı rolünü takdirle karşıladıklarını belirtti.

İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen son aşamanın masaya yatırıldığı görüşmede, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın İran heyetinden sürece dair detaylı bilgi aldığı kaydedildi. Umman Sultanı, müzakerelerin başarıyla sonuçlanarak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve nükleer meselesi başta olmak üzere askıda kalan tüm sorunların barışçıl ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması yönündeki temennilerini dile getirdi. Görüşmede ayrıca Sultan Bin Tarık'ın, İran lideri Mücteba Hamaney ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a selamlarını ileterek İran halkına güvenlik, istikrar ve refah dileklerinde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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