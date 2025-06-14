İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek

İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
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İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
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İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıların ardından İranlı General Vahidi "Gerçek Söz 3 operasyonu, gerektiği sürece devam edecek. İlk aşamada Siyonistlere ağır bir darbe vurduk" açıklamasında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni Başkomutanı General Ahmed Vahidi, "Gerçek Söz 3 operasyonu, gerektiği sürece devam edecek. İlk aşamada Siyonistlere ağır bir darbe vurduk" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'dan karşı hamle geldi. İran, çok sayıda füze ile İsrail'in kentlerini hedef alırken; saldırılar özellikle Tel Aviv'de yoğunlaştı.

İRAN'IN SALDIRILARI SÜRECEK Mİ?

Gece boyunca devam eden İran saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, saldırıların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Salami yerine göreve getirilen eski Kudüs Gücü Komutanı General Ahmed Vahidi, saldırıların gerektiği sürece devam edeceğini söyledi.

Vahidi, "Gerçek Söz 3 operasyonu, gerektiği sürece devam edecek. İlk aşamada Siyonistlere ağır bir darbe vurduk" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Çelik:

İran ABD ile anlaşmak istedi fakat karşı çıkanları temizlemek için düğmeye bastı şimdi İsrail karşı olanları vurdu İran'da vatandaş larinin gazını almak için önceden belirlenmiş olan yerleri vuracak İsrail vatandaşı ni yer altına yerleştirdi Can kaybı olmaz sonrası malum anlasacaklar pürüzler ortadan kaldırıldı yerlerine ABD istedikleri geldi anlaşma olacaktır zamanla İran vatandaşı ni kandırıyor

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