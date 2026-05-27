İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için yeni bir mekanizma üzerinde görüşmeler yürütüyor

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, "Umman ile Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine ilişkin yeni bir mekanizma üzerinde görüşmeler yürütüyoruz" dedi.

İran basını, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 14'üncü Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Yetkilileri Konferansı'na katıldığını duyurdu. Bakıri, burada yaptığı açıklamada, ABD ile Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyleyerek, "Komşu kıyı ülkeleri olan İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir mekanizma belirlemek üzere müzakere ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş koşulları ve düzenlemeleri, İran'a karşı savaş başlamadan önceki döneme kıyasla farklı olacak" ifadelerini kullandı.

ABD ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceği konusunun müzakerelerin gündeminde olmadığını belirten Bakıri, "Tüm konularda bir anlaşmaya varana kadar, hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

