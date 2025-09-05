İran ve IAEA Yeni İş Birliği Modeli İçin Görüşüyor
İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkilileri, Viyana'da yeni iş birliği modelini belirlemek üzere bir araya geliyor. Görüşmeler, İran'ın meclis tarafından onaylanan yasası çerçevesinde IAEA ile iş birliğinin yeniden tanımlanmasını amaçlıyor.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, Tahran heyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkilileri arasında bugün bir görüşme yapılacağını açıkladı. Necefi, görüşmenin, Meclis tarafından onaylanan ve IAEA ile iş birliğini geçici olarak durdurmayı öngören yasa çerçevesinde yeni koşullar altındaki iş birliğinin tanımlanması amacıyla yapılacağını kaydetti. Necefi, "Bu görüşmeler, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki 'yeni iş birliği modelini' belirleyecek ve uzmanlar düzeyinde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.