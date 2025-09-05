Haberler

İran ve IAEA Yeni İş Birliği Modeli İçin Görüşüyor

İran ve IAEA Yeni İş Birliği Modeli İçin Görüşüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkilileri, Viyana'da yeni iş birliği modelini belirlemek üzere bir araya geliyor. Görüşmeler, İran'ın meclis tarafından onaylanan yasası çerçevesinde IAEA ile iş birliğinin yeniden tanımlanmasını amaçlıyor.

İRAN ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin Viyana'da yeni iş birliği modelini belirlemek için uzmanlar düzeyinde bir araya geleceği bildirildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, Tahran heyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkilileri arasında bugün bir görüşme yapılacağını açıkladı. Necefi, görüşmenin, Meclis tarafından onaylanan ve IAEA ile iş birliğini geçici olarak durdurmayı öngören yasa çerçevesinde yeni koşullar altındaki iş birliğinin tanımlanması amacıyla yapılacağını kaydetti. Necefi, "Bu görüşmeler, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki 'yeni iş birliği modelini' belirleyecek ve uzmanlar düzeyinde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü

Ekmeğinin peşindeki garibana bu yapılır mı? Üstelik babası yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.