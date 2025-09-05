İran ve IAEA Yeni İş Birliği Modeli İçin Görüşüyor

İRAN ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin Viyana'da yeni iş birliği modelini belirlemek için uzmanlar düzeyinde bir araya geleceği bildirildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, Tahran heyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkilileri arasında bugün bir görüşme yapılacağını açıkladı. Necefi, görüşmenin, Meclis tarafından onaylanan ve IAEA ile iş birliğini geçici olarak durdurmayı öngören yasa çerçevesinde yeni koşullar altındaki iş birliğinin tanımlanması amacıyla yapılacağını kaydetti. Necefi, "Bu görüşmeler, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki 'yeni iş birliği modelini' belirleyecek ve uzmanlar düzeyinde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.