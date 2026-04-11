İran Basını: ABD ile İran Heyetleri Arasındaki Müzakerelerde En Kritik Anlaşmazlık Başlığı Hürmüz Boğazı

(ANKARA) - İran basınına göre, İran ve ABD heyetleri arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da süren müzakerelerde Hürmüz Boğazı, taraflar arasındaki en kritik anlaşmazlık başlığı olarak öne çıktı. ABD'nin taleplerinin ise süreci tıkadığı ifade edildi. Tarafların yeni bir müzakere turu için nasıl bir yöntem izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İslamabad'da İran ve ABD heyetleri arasında yürütülen müzakereler, Pakistan saatiyle 17.15'te başladı. Kalibaf ve Vance'ın başkanlık ettiği ilk temasların ardından görüşmeler uzmanlar düzeyinde devam etti ve teknik başlıklar ele alındı. İranlı gazetecilere göre, sözlü görüşmelerin ardından metin değişimi aşamasına geçildi ancak ABD'nin ileri sürdüğü talepler sürecin tıkanmasına neden oldu.

Bazı ilerlemeler sağlandığı belirtilse de müzakerelerde kritik eşik aşılamadı. Kaynaklar, Hürmüz Boğazı'nın en temel anlaşmazlık konularından biri olduğunu aktardı. İran tarafı mevcut kazanımların korunacağını vurgularken, tarafların yeni bir görüşme turu yapması ya da müzakerelerin uzatılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem

Taraftarına olay mesaj: Bunu asla kabul edemem
Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi

Kahreden kaza: Genç öğretmen ve babası birlikte can verdi

Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem

Taraftarına olay mesaj: Bunu asla kabul edemem
Tuğba Ekinci'den estetik hamlesi

Ünlü isimden olay yaratan estetik çıkışı: Yaptırmayanı dövüyorlar!
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!