İran: ABD ve İran Heyetleri Arasındaki Müzakereler 14 Saatin Ardından Sona Erdi

(ANKARA) - İran Hükümeti, " Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler 14 saatin ardından sona erdi. İki tarafın teknik ekipleri şu anda uzmanlık metinlerinin değişimini gerçekleştiriyor. Müzakereler, bazı görüş ayrılıklarına rağmen devam edecek" açıklamasını yaptı.

İran Hükümeti, resmi X hesabından ABD ve İran heyetleri arasında Pakistan'da yapılan müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler 14 saatin ardından sona erdi. İki tarafın teknik ekipleri şu anda uzmanlık metinlerinin değişimini gerçekleştiriyor. Müzakereler, bazı görüş ayrılıklarına rağmen devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA