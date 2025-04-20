İran ve ABD Arasındaki Görüşmeler Roma'da Olumlu Geçti

İTALYA Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran ve ABD heyetlerinin arasında Roma'da yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini bildirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran ile ABD arasında dün İtalya'nın başkenti Roma'da Umman Büyükelçiliği'nde yapılan müzakerelerin ikinci turuna ilişkin konuştu. Tajani, "Umman'ın ara buluculuğunda İran ile ABD arasında yapılan görüşme olumlu geçti" dedi.

Her iki tarafla görüştüğünü kaydeden Tajani, "İran Dışişleri Bakanı ile konuştum, bana gelecek haftanın sonunda Muskat'ta anlaşmaya varmak için bir toplantı daha yapılacağını söyledi. Bu anlaşma, İran'ın atom bombası yapmamasını sağlamalı. Her şey doğru yönde ilerlerse ki öyle görünüyor; Orta Doğu'daki büyük karmaşa ve istikrarsızlığa neden olan fitillerden birini etkisiz hale getirmek mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.