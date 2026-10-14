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İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için mutabakatı duyurdu, boğaz ABD koşuluyla açılacak

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İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için mutabakatı duyurdu, boğaz ABD koşuluyla açılacak
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kaydın boğazın açılacağı anlamına gelmediğini, boğazın ABD yükümlülüklerini yerine getirirse açılacağını söyledi.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Rus basınına Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamada bulundu. Koşullar sağlandığında ülkesinin ve Umman'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt olabileceğini belirten Garibabadi, "Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt olmak, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmiyor. Boğaz, ABD yükümlülüklerini yerine getirirse açılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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