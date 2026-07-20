İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi'den 'müzakere' açıklaması

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekayi, ara bulucu ülkelerin İran'a bazı mesajlar ilettiğini söyleyerek, "Ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün. ya müzakere ya savaş, ya diplomasi ya savaş ikilemi ülkemize fayda sağlamamakta. İran, bazı durumlarda savunma araçlarıyla, bazı durumlarda ise diplomasi yoluyla çıkarlarını korumakta" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı ile ilgili de açıklama yapan Bekayi, İran'ın boğaz üzerindeki egemenlik hakkının pazarlık konusu olmayacağını kaydetti. Bekayi, Hürmüz Boğazı üzerinde, aldıkları tedbirlerle egemenlik tesis etmeye kararlı olduklarını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın İran'ın milli güvenliğini tehdit etmek amacıyla kullanılmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı