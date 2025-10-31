Haberler

İran, Trump'ın Nükleer Test Taleplerini Kınadı

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah testlerine yeniden başlama çağrılarını 'gerici ve sorumsuz' olarak nitelendirirken, Trump'ı barışçıl nükleer program suçlamaları konusunda ikiyüzlülükle suçladı.

(ANKARA)- İran'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın "nükleer gücün test edilmesini söyledim" yorumuna yanıt geldi. Tahran, ABD'nin nükleer test planlarını kınayarak, Trump'ı "barışçıl nükleer program suçlamaları konusunda ikiyüzlü davranmakla" suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "Pentagon'a nükleer silah testlerine yeniden başlama çağrılarını" kınayarak, bu adımı "gerici ve sorumsuz" olarak nitelendirdi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı' olarak yeniden markalaştıran nükleer silahlı bir kabadayı, atom silahlarının testlerine yeniden başlıyor. Aynı kabadayı, İran'ın barışçıl nükleer programını şeytanlaştırıyor ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek korunan nükleer tesislerimize yönelik daha fazla saldırı tehdidinde bulunuyor" dedi.

Donald Trump: "Diğerleri test yaparken bizim de yapmamızı uygun gördüm"

ABD Başkanı Trump'a, Güney Kore'den Washington'a dönüşü esnasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, nükleer testler konusundaki açıklaması ve gelişen süreçler soruldu. Başkan Trump bu soruya "Herkes nükleer silah testleri yapıyor. Bizim herkesten daha fazla nükleer silahımız var, ama test yapmıyoruz. Diğerleri test yaparken bizim de yapmamız uygun olur diye düşündüm" yanıtını verdi.

Trump, nükleer gücün testi ile alakalı duyuruyu dün Güney Kore'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi marjında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptı.

Trump, "Pentagon'a Rusya ve Çin gibi diğer ülkelerle 'eşit temelde' nükleer silah testlerine derhal yeniden başlaması talimatını verdiğini" söylemiş, "Bu ülkelerin nükleer silah cephaneliğinin beş yıl içinde ABD ile aynı seviyeye ulaşacağını" iddia etmişti.

Donald Trump, İran'ın nükleer programının "tamamen ortadan kaldırılması" çağrısında bulunmuş ve "Tahran'ın nükleer silah edinmesini istemediğini" belirtmişti. Haziran ayında ABD ve İsrail, ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla İran'ın askeri ve nükleer tesislerine hava saldırıları düzenlemişti.

Nükleer denemeler 1996 tarihli Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması ile yasaklanmıştı. ABD, Çin ve İran antlaşmayı imzalamış ancak onaylamamıştı. Rusya ise 2023'te onayını geri çekmişti.

JD Vance: "Bazen silahları düzgün çalıştığından emin olmak için test etmeniz gerekir"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e de yaptığı basın toplantısı esnasında bu durum soruldu. Vance, soruya "Büyük bir nükleer silah cephaneliğine sahibiz. Elbette Ruslar da Çinliler de büyük bir nükleer cephaneliğe sahipler. Bazen, onların düzgün çalıştığından emin olmak için silahları test etmeniz gerekir. Bu nükleer cephaneliğin, gerçekten düzgün çalıştığından emin olmak, Amerikan ulusal güvenliğinin önemli bir parçası. Açık olmam gerekirse, düzgün çalıştıklarını aslında biliyoruz, ancak bu konuda sürekli dikkatli olmalısınız. Başkan da bunun böyle olmasını istiyor" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Dünya
