İran-Suudi Arabistan İlişkilerinde Yeni Dönem Başladı

(ANKARA) - İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ali Reza Inayati, Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz'in geçen hafta Tahran'a yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. İran ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki iyileşme ABD ile müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ali Reza Inayati bugün Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz'in geçen hafta Tahran'a yaptığı ziyarete ilişkin "Suudi Savunma Bakanı'nın ziyaretiyle birlikte yeni bir döneme girdik" dedi.

İnayet, İran'ın son iki yıl içinde somut adımlar attığını belirterek, geleceğin umut verici olduğunu söyledi. Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasından duydukları memnuniyeti vurgulayan Inayati "Mutluyuz ve meyvelerini topluyoruz" dedi.

Suudi Savunma Bakanı, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdiği resmi bir ziyaretinde İran'ın dini lideri Ali Hamaeny ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile temaslarda bulunmuştu.

İran ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki iyileşme ABD ile müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde gerçekleşiyor

Hafta sonu Roma'da İran ile ABD arasında yapılan dolaylı görüşmelerin bu hafta Umman'ın başkenti Muskat'ta devam etmesi beklenirken, ABD ve İran arasındaki nükleer program görüşmelerine ilişkin yorumlarda bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi, görüşmelerin seyrinden memnun olduğunu ifade etti.

İtalya merkezli La Repubblicagazetesi'ne konuşan Grossi, görüşmelerin cesaret verici ve ilerleme potansiyeli taşıyan bir atmosferde geçtiğini belirtti. Grossi her iki tarafın da gündemdeki konularla ilgili ayrıntılı görüşmelere hazır olduklarını vurguladı.

Roma'da, Umman arabuluculuğunda yapılan ikinci İran-AND görüşmesi yaklaşık dört saat sürdü ve İran Dışişleri Bakanlığı, görüşmeleri yapıcı ve verimli olarak nitelendirdi. Görüşmelerin, gelecek hafta Cumartesi günü Umman'ın başkenti Maskat'ta devam etmesi bekleniyor. Tarafların teknik uzmanları çarşamba günü itibariyle anlaşma taslağının detaylarını tartışmaya başlayacak.

Roma'daki görüşmelere Grossi'nin de katıldığı belirtilirken, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai, bugün yaptığı haftalık basın toplantısında, Grossi'nin katılımının şahsi bir inisiyatifle gerçekleştiğini belirtti.