İran: Sınırlarımız uzun, ABD'nin olası kara ablukası mümkün değil

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin olası kara ablukası planının İran'ın sınırlarının uzunluğu nedeniyle başarıya ulaşamayacağını bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından ABD'nin olası kara ablukasına ilişkin açıklamada bulundu. Kalibaf, "Eğer biri New York'tan batı kıyısına, diğeri de Los Angeles'tan doğu kıyısına iki duvar inşa ederseniz toplam uzunluk 7 bin 755 kilometre olur. Bu da İran'ın toplam sınırlarından hala yaklaşık bin kilometre daha kısadır" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, bu sınırlara sahip bir ülkeyi ablukaya almakta ABD'nin başarılı olamayacağını bildirdi.

