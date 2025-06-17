İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı
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İran-İsrail savaşı 5. gününde devam ederken İran'ın füze saldırılarını gece saatlerinde yapması dikkatlerden kaçmadı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran tespit edilme ve saldırı tehlikesini azaltmak için yakıt ikmal operasyonlarını çoğunlukla bu vakit aralığında yapıyor. Haberde ayrıca sıvı yakıtla çalışan uzun menzilli füzelerin hazır hale gelmesinin de zaman aldığına vurgu yapıldı.

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, İran'ın füze saldırılarında gece saatlerini seçmesinin tesadüf olmadığını öne sürdü. Habere göre, Tahran'ın gece karanlığında düzenlediği saldırılar, gizlilik, şaşırtma ve korku gibi unsurları barındıran bir askeri doktrini yansıtıyor.

Ancak amaç yalnızca psikolojik savaşta üstünlüğü ele geçirmekten ibaret değil. İran'ın saldırılar için geceyi beklemesi, aynı zamanda bazı teknik zorunluluklardan da kaynaklı. Zira füzeler uçakların aksine itici güç olarak atmosferdeki oksijene bağımlı değil. Bunun nedeni ise balistik füzelerin, oksijenin bulunmadığı veya son derece seyrek olduğu yüksek irtifalarda seyretmesi.

FÜZELER SIVI YAKITLA ÇALIŞIYOR

Bu yüzden her füzenin, içerisinde yakıtın yanı sıra oksitleyici maddeler de taşıması gerekli. The Jerusalem Post'un haberine göre, İran'ın uzun menzilli füzeleri genellikle sıvı yakıtla çalışıyor.

FIRLATMAYA HAZIR HALE GELMESİ ZAMAN ALIYOR

Bu tür füzelerin fırlatmaya hazır hale gelmesi zaman alan bir süreç. Yakıt ve oksitleyici maddenin son derece dikkatli bir şekilde füzenin içerisine yerleştirilmesi gerekiyor. Bu durum yakıt ikmal aşamasında İran ordusunu, İsrail'in uyduları ve keşif uçakları karşısında savunmasız hale getiriyor.

İran, tespit edilme ve saldırı tehlikesini azaltmak için yakıt ikmal operasyonlarını çoğunlukla gece vakti yapıyor. Bu nedenle saldırılarda da görüşün düşük olduğu ve havadan tespit ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı gece saatleri tercih ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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