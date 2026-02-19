Haberler

İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak

İran, Rusya ve Çin, her yıl düzenlenen 'Deniz Güvenlik Kuşağı' askeri tatbikatını bugün Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirecek. Tatbikata Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ve diğer deniz kuvvetleri katılacak.

İRAN, Rusya ve Çin'in, bugün Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

İran basını, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adlı tatbikatın bugün Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde icra edileceğini duyurdu. Tatbikatın, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

İran, Rusya ve Çin, 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adıyla ilki Aralık 2019'da olmak üzere her yıl aynı bölgede tatbikat yapıyor.




