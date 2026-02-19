İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
İran basını, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adlı tatbikatın bugün Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde icra edileceğini duyurdu. Tatbikatın, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
İran, Rusya ve Çin, 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adıyla ilki Aralık 2019'da olmak üzere her yıl aynı bölgede tatbikat yapıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı