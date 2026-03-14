İran ordusu: ABD ve İsrail'in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi

İRAN ordusu, savaşın başlangıcından bu yana ABD ve İsrail'e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini ve bu saldırılarda 700'den fazla insansız hava aracı kullanıldığını duyurdu.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yayımlanan yazılı açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana icra edilen askeri adımların özetlendiği açıklamada, "Savaşın başından bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail'in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi; 700'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve yüzlerce füze kullanıldı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yayımlanan açıklamada operasyonlarda kullanılan İHA'ların tipi ile füzelerin sayısı ve teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia