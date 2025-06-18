İran Nükleer Tesislerinin Durumu İyi
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkedeki nükleer tesislerin durumunun iyi olduğunu ve çalışanların moralinin yüksek olduğunu açıkladı.
İRAN Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkedeki nükleer tesislerin durumunun iyi olduğunu belirtti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran devlet televizyonuna açıklamada bulundu. İslami, açıklamasında ülkedeki nükleer tesislerin son durumuna değinerek, "Nükleer tesislerin durumu iyi. Çalışanların morali yüksek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya