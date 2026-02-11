Haberler

İran: ABD, görüşmelerin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olması gerektiği sonucuna vardı

İran: ABD, görüşmelerin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olması gerektiği sonucuna vardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile nükleer müzakerelerin yalnızca nükleer konulara odaklandığını ve diğer meselelerin görüşülmediğini belirtti. Laricani, müzakerelerin başarılı olabileceğini ancak başka konuların dahil edilmesinin süreci zorlaştırabileceğini ifade etti.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Amerikan tarafı, görüşmelerin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olması gerektiği sonucuna vardı" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Umman'daki ziyareti sırasında ülke basınına, ABD ile müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Laricani, görüşmelerin yalnızca nükleer meseleye odaklandığını ve diğer konularda herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirdi. Laricani, "Bu çerçevede, görüşmelerin odak noktası nükleer meseledir ve Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Diğer konularda herhangi bir görüşme yapmadık. Bu nedenle, görüşmelerin çerçevesi nükleer meseleye odaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Laricani, müzakerelerin başarılı olabileceğini belirterek, "Sorun çözülebilir. Amerikalıların endişesi İran'ın nükleer silah edinme yolunda ilerlememesi ise bu çözülebilir fakat bunun ötesindeki konular müzakerelere dahil edilirse süreç zorluklarla karşılaşır. Şu anda Amerikan tarafı daha gerçekçi düşünüyor. Geçmişte askeri ve füze konularını nükleer dosyayla ilişkilendiriyorlardı ancak şimdi sadece nükleer konudan bahsediyorlar ki bu rasyonel bir yaklaşım. Askeri konuların nükleer dosyayla hiçbir ilgisi yok" diye konuştu.

ABD'nin, İsrail'in görüşlerinin müzakere yolunu belirlemesine izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Laricani, bu durumun ABD'nin çıkarlarına zarar vereceğini söyledi. Laricani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretinin ve söylemlerinin diplomasiyi krize dönüştürme riski taşıdığını da kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı

CHP'li belediye başkanı, mide bulandıran suçlamayla tutuklandı
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

Nehirle denizin buluştuğu noktadan 10 gün sonra acı haber geldi
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı

CHP'li belediye başkanı, mide bulandıran suçlamayla tutuklandı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı

Kendi ülkelerinde Türk askerlerini görünce hayretler içinde kaldılar
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu

Ülke şokta! Gizli mezardan çok sayıda madencinin cesedi çıktı