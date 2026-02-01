Haberler

İran'dan müzakere açıklaması

İran'dan müzakere açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, müzakerelerin ilerlediğini belirterek, medyada yer alan savaş algısının yanıltıcı olduğunu ifade etti.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklama geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar
Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ve silah ele geçirildi

Polis "Dur" ihtarına uymayıp kaçanları pompacı kılığına girip yakaladı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

Türkiye'nin en zengin kadını da ona hayran
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?