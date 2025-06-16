İran, MOSSAD casusunu idam etti

İran, MOSSAD casusunu idam etti
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İsrail istihbarat teşkilatı için çalışan gizli bir ajan, İran tarafından idam edildi. İki MOSSAD görevlisiyle irtibat halinde olduğu tespit edilen ve İran'ın düşmanlarına gizli ve hassas bilgileri vermekle suçlanan ajanın infazı, İsrail casusluk şebekesine "büyük bir istihbarat darbesi" olarak duyuruldu.

İran yargısına bağlı bir haber ajansı, İsrail istihbarat teşkilatı için çalışan gizli bir ajanın, Yüksek Mahkeme tarafından verilen cezasının onanmasının ardından idam edildiğini bildirdi.

"DÜŞMANLARA GİZLİ VE HASSAS BİLGİLERİ VERDİ"

Mizan Online, şüpheli İsmail Fikri'nin İran'ın "düşmanlarına" gizli ve hassas bilgileri verdiği gerekçesiyle idam edildiğini bildirdi.

MOSSAD GÖREVLİLERİYLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Fikri'nin İsrail adına çalışırken iki MOSSAD görevlisiyle irtibat halinde olduğu bildirildi. Aralık 2023'te İran'da yetkililer tarafından tutuklandı ve suçlandı.

İSRAİL'E AĞIR DARBE

Haber ajansı, infazı İsrail casusluk şebekesine "büyük bir istihbarat darbesi" olarak duyurdu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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