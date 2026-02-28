İran medyası: Hamaney'in gelini ve damadı hayatını kaybetti
İsrail-İran çatışmalarında 201 kişi hayatını kaybederken, Hamaney'in öldüğü iddiası yalanlandı; İran medyası saldırılarda Hamaney'in gelini ve damadının hayatını kaybettiğini duyurdu.
- İran Kızılayı, İsrail ile İran arasındaki saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
- İran medyası, İsrail'in saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in gelini ve damadının öldüğünü aktardı.
- İran Dışişleri Bakanı Arakçi, saldırılarda bazı komutanların hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken bölgede bilanço ağırlaşıyor. İran Kızılayı, saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
HAMANEY İDDİALARI YALANLANDI
ABD ve İsrail'in sabah saatlerinde İran'a yönelik başlattığı operasyonun ardından İran misilleme yaptı. İsrail tarafı İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü iddia etti ancak İran bu iddiayı yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, saldırılarda bazı komutanların hayatını kaybettiğini duyurdu.
İRAN MEDYASI: GELİNİ VE DAMADI ÖLDÜ
İran medyası ise İsrail'in saldırılarında Hamaney'in gelini ve damadının yaşamını yitirdiğini aktardı. Konuya ilişkin resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı.