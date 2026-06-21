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İran'dan 'müzakere' açıklaması

İran'dan 'müzakere' açıklaması
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İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, Lübnan'da savaşın sona ermesi kesinleşmedikçe mutabakat zaptının diğer maddelerinin uygulanmayacağını belirtti. Ayrıca İran petrolüne yönelik yaptırımların geçici kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konularında görüşmeler yapıldığını açıkladı.

İRAN müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, " Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe, mutabakat zaptının diğer maddeleri de uygulama aşamasına girmeyecek" dedi.

İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, İsviçre'deki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe, mutabakat zaptının diğer maddelerinin de uygulama aşamasına girmeyeceğini söyleyen Kurbanzade, İsviçre'de ana müzakere görüşmelerinin yanı sıra teknik konularda da farklı görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Kurbanzade, teknik konularda yapılan görüşmelerde İran petrolüne ilişkin yaptırımların geçici olarak kaldırılmasıyla ilgili hazırlanan taslağın nihai hale getirildiğini kaydetti. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması hususunda da Katar heyeti ile görüşüldüğünü aktaran Kurbanzade, "İkili ve çok taraflı toplantıların en önemli konusu, mutabakat zaptının 13'üncü maddesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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