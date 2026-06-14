Hamaney'den 'milli birlik' mesajı

İRAN lideri Mücteba Hamaney, "Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından biridir" dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran halkına 'milli birlik' çağrısı yapıldı. "Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından biridir" başlığını taşıyan mesajda, siyasiler başta olmak üzere herkesin, toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı