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Hamaney'den 'milli birlik' mesajı

Hamaney'den 'milli birlik' mesajı
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İran lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli birliğin büyük şeytan karşısında zaferin en önemli unsuru olduğunu belirterek, siyasiler başta olmak üzere herkesi toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden kaçınmaya çağırdı.

İRAN lideri Mücteba Hamaney, "Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından biridir" dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran halkına 'milli birlik' çağrısı yapıldı. "Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından biridir" başlığını taşıyan mesajda, siyasiler başta olmak üzere herkesin, toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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