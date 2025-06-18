İran Kızılayı: İsrail, 21 Eyaletimize Saldırı Düzenledi

İran Kızılayı: İsrail, 21 Eyaletimize Saldırı Düzenledi
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İran Kızılayı Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini ve yaklaşık 1000 kişinin geçici barınma merkezlerine alındığını açıkladı. Halidi, 3667 personelin görev aldığını ve 983 ekibin arama kurtarma çalışmalarında bulunduğunu belirtti.

İRAN Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in şu ana kadar 21 eyalete saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in saldırılarından etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini yaklaşık 1000 kişinin geçici olarak barınma merkezlerine alındığını açıkladı. Halidi, "Saldırıların başlangıcından bu yana 21 eyalet etkilendi. Yaklaşık 1000 kişi geçici olarak barınma altına alındı" dedi.

Bu süreçte 3 bin 667 personelin görev aldığını vurgulayan Halidi, enkaz kaldırma, acil sağlık hizmetleri ve arama kurtarma çalışmalarında 983 ekibin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Şu ana kadar 145 yaralının Kızılay tarafından hastanelere sevk edildiğini ifade eden Halidi, ölü ve yaralı hakkında bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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