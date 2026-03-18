İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ordusunun yaptığı hava saldırılarında İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Saldırılarda diğer üst düzey yetkililerin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in hayatını kaybettiğini doğruladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'e yönelik suikastı teyit etti. Açıklamasında saldırılarda hayatını kaybeden Ali Laricani ve Aziz Nasirzade gibi diğer üst düzey yetkilileri de anan Pezeşkiyan, "Değerli çalışma arkadaşlarım İsmail Hatib, Ali Laricani ve Aziz Nasirzade'nin, bazı aile üyeleri ve beraberlerindeki ekiple birlikte alçakça suikasta kurban gitmesi bizi yasa boğdu. İki kabine üyesinin, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri'nin, askeri ve Besic komutanlarının şehadeti dolayısıyla büyük İran halkına başsağlığı diliyorum. Eminim ki onların yolu eskisinden daha güçlü bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusu tarafından gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
