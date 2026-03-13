Haberler

İran, İsrail ve ABD Üslerine Yönelik 44. Füze ve İHA Saldırı Dalgasını Başlattı

Güncelleme:
İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail kentlerini ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan 44'üncü füze ve İHA saldırı dalgasını başlattığını duyurdu.

İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun 'Gerçek Vaat-4' operasyonu kapsamında 44'üncü saldırı dalgasına başladığı bildirildi. İran ordusunun açıklamasına göre; geniş çaplı saldırı kapsamında İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa kentleri ile ABD'nin 5'inci Filosu ve Orta Doğu'da bulunan diğer Amerikan üsleri hedef alınıyor.

Saldırılarda çok sayıda kamikaze insansız hava aracının (İHA) yanı sıra Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr gibi ağır savaş başlıklı balistik füzelerin kullanıldığı aktarıldı.

