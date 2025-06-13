İran: İsrail ve ABD ağır bir bedel ödeyecek

İran: İsrail ve ABD ağır bir bedel ödeyecek
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İran: İsrail ve ABD ağır bir bedel ödeyecek
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İsrail'in saldırılarının ardından İran'dan ilk açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. İkisi de ağır bir bedel ödeyecek" dedi. İran'ın dini lideri Hamaney ise, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı

İran devlet televizyonu İsrail'in Tahran'da bazı hedeflere yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda Tahran'ın birçok bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinin ve önemli isimlere ait bazı konutların hedef alındığı belirtildi. Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sivil can kayıplarının da olduğu görüldü. Devlet televizyonu muhabiri, olay yerinden yaptığı yayında bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

İRAN: İSRAİL VE ABD AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

İsrail'in saldırısının ardından İran'dan ilk açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. İkisi de ağır bir bedel ödeyecek." dedi.

HAMANEY: SERT KARŞILIK VERECEĞİZ

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

İran siz adam olsaydınız bizlere kaşarlik yapmasaydiniz Azerbaycan'ın Pakistanin arkasında durdugumuz gibi dururduk hadi bakalım karşılık verin

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Haber Yorumlarıhakankayacan1:

3.dünya savaşı çok yakında

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Ulan Havlayan köpek ısırmaz misalisiniz Sen de kim jong'da havlıyorsunuz ama havladığınız bir işe yaramıyor

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

ona eminiz gök kubbede kalırsınız en fazla , nüklüer kullanma şansınız zaten yok , Avrupa Amerika girer savaşa kesin .

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hep aynı şeyleri anlatıyor bu bunak hepsi senaryo milleti uyutuyorlar israil için her şey çok güzel gidiyor

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