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İran'dan komşu ülkelere İsrail uyarısı

İran'dan komşu ülkelere İsrail uyarısı
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İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ait askeri uçakların komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü belirterek bu girişimlerin tehdit olarak algılandığını duyurdu. ABD'nin İsrail'i kontrol edememesi halinde İran'ın tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

İRAN Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü belirterek, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığını duyurdu.

İran basını, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından hazırlanan bir bildiriyi yayımladı. Bildiride, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü faaliyetlerin İran'a doğru gerçekleştiği kaydedilerek, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığı ve tehlikeli bir girişim olduğu aktarıldı. ABD'nin, İsrail'i 'kontrol altına' alamaması halinde, İran'ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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