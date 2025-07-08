İran'dan İsrail'e tepki: Bin 100 kişi hayatını kaybetti

İran'dan İsrail'e tepki: Bin 100 kişi hayatını kaybetti
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İRAN, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 100'e yükseldiğini duyurdu.

İRAN, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 100'e yükseldiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Said Ohedi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının bin 100'e ulaştığını, bunlardan bin 60'ının ülke genelindeki törenlerle toprağa verildiğini açıkladı. Ohedi, "Bu şehitlerden 126'sı kadın, 41'i ise İsrail'in saldırısına uğrayan masum çocuklardır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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