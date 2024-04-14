İran, İsrail'i vurduğu İHA ve füzelerin videosunu paylaştı

İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak "Gerçek Vaat" operasyonu düzenleyen İran, Tel Aviv'i 300'e yakın füze ve İHA ile vurdu.

İSRAİL: FÜZE VE İHA'LARIN YÜZDE 99'U ENGELLENDİ

İsrail Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'u engellendi.

SİLAHLARIN VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

İran'ın dün gece gerçekleştirdiği saldırı dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Tahran yönetimi bu sabah dikkat çeken bir video yayınladı.

İRAN'DAN YENİ TEHDİT MESAJI

İsrail'i vurdukları onlarca füze ve İHA'nın görüntülerini paylaşan İran ordusu, dakikalar sonra ise yeni bir tehditte bulunarak "İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.