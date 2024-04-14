Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İran, İsrail'i vurduğu İHA ve füzelerin videosunu paylaştı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak "Gerçek Vaat" operasyonu düzenleyen İran, Tel Aviv'i 300'e yakın füze ve İHA ile vurdu.

İSRAİL: FÜZE VE İHA'LARIN YÜZDE 99'U ENGELLENDİ

İsrail Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'u engellendi.

SİLAHLARIN VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

İran'ın dün gece gerçekleştirdiği saldırı dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Tahran yönetimi bu sabah dikkat çeken bir video yayınladı.

İRAN'DAN YENİ TEHDİT MESAJI

İsrail'i vurdukları onlarca füze ve İHA'nın görüntülerini paylaşan İran ordusu, dakikalar sonra ise yeni bir tehditte bulunarak "İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İhlas Haber Ajansı İsrail İran Şam Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak? PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi! 14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Nisan dün gece deprem mi oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Balistik füze menzili nedir? Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nedir, hangi ülkelerde var? OHAL ilan edilecek mi 14 Nisan 2024? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mufassal nedir? Kuran'da Mufassal ne demektir? Mufassal kelimesinin tanımı ve anlamı! Muavvizeteyn nedir? Kuran'da Muavvizeteyn ne demektir? Muavvizeteyn kelimesinin tanımı ve anlamı! Sami Yen Haber olayı ne 14 Nisan 2024? Arşiv Unutmaz Galatasaray - Sami Yen Haber olayında neler oldu?
500

Yorumlar (6)

Yasar Unal:

İsrail'den gelen haberlere bakılırsa havanda su dövmüş ne yazık ki. Bu şekilde bir operasyonun İsrail'e ciddi kayıplar yaşatması çok mümkün görünmüyor.

16
0
yanıtYanıtla
Blackened:

Bu pırpırlarla saatler süren bir uçuş ile demir kubbenin ve bir sürü abd hava savunma gemilerinin etrafta olduğunu bile bile İsrail'e sözde saldırı yapmak tamamen kendi kamuoyunu yatıştırmak ve "istersem saldırmaktan cekinmem" mesajidir. İstese de saldiramaz o da ayrı hikaye tabiki

yanıt4
yanıt0
Ferit Aksoy:

tatbikat videosu ..geçiniz

10
0
yanıtYanıtla
Ahmet Sak:

İran yalandan oyununu ben yemem palavra her şey sen amerikanın kuklasısın müslüman düşmanı bir ülkesin

0
0
yanıtYanıtla
Salih Yüksel:

boş arazilere havai fişek attılar ??????

0
0
yanıtYanıtla
gökhan yıldırım:

tiyatrocu bu iran israilde nereleri ve neyi vurdun onun videolarini göstersene,tabi gözterebilirsen...

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title