İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu

Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken ABD- İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar beşinci gününde de hız kesmeden devam ediyor. Bölgeden gelen yeni görüntüler ise savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hipersonik füze saldırısının anbean kaydedildiği görüldü. Görüntülerde yüksek hızla ilerleyen füzenin hedef bölgeye ulaşmasının ardından meydana gelen büyük patlama ve oluşan etki dikkat çekti.

"FATTAH-2 KULLANILDI"

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre İran, çatışmaların şiddetlendiği süreçte yeni nesil "Fattah-2" hipersonik füzelerini kullandığını açıkladı. Söz konusu füzenin yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde hava savunma sistemlerini aşabildiği belirtiliyor.

GÜVENLİK ENDİŞESİ ARTIYOR

Öte yandan İsrail ile İran arasındaki çatışmaların giderek genişlediği ve karşılıklı saldırıların bölge genelinde güvenlik endişesini artırdığı ifade ediliyor. Uzmanlar, savaşın büyüme riskine dikkat çekerken birçok ülke taraflara itidal çağrısında bulunuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.