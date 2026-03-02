İran Devrim Muhafızları: Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

İran basını, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı. Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı