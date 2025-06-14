İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı
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İran ile İsrail arasındaki gerilim karşılıklı çatışmalarla tırmanıyor. İran İçişleri Bakanı Tümgeneral Ahmad Vahidi, İsrail'e yönelik yeni saldırıların çok daha kapsamlı olacağını duyurdu. 'Gerçek Vaat 3' adı verilen operasyonun artan bir tempoyla sürdüğünü belirten Vahidi, bir sonraki füze saldırısında yaklaşık 2 bin füzenin kullanılacağını açıkladı.

İran ile İsrail arasında iki gündür tırmanan gerilim, karşılıklı çatışmalarla zirveye çıktı. İran İçişleri Bakanı ve Devrim Muhafızları üst düzey komutanlarından Tümgeneral Ahmad Vahidi, İsrail'e yönelik yeni saldırıların çok daha kapsamlı olacağını duyurdu.

SONRAKİ SALDIRIDA 2 BİN FÜZE ATEŞLENECEK

Vahidi, "Gerçek Vaat 3" adı verilen operasyonun artan bir tempoyla sürdüğünü belirterek, ilk aşamada 150 ayrı noktanın vurulduğunu ve bunun sadece başlangıç olduğunu vurguladı. "Siyonist oluşuma güçlü bir darbe indirmiş olacağız" diyen Vahidi, bir sonraki füze saldırısında yaklaşık 2 bin füzenin kullanılacağını açıkladı.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Açıklamasında, sabah saat 09.02 itibariyle Kuzey İsrail'e doğru yeni bir insansız hava aracı (SİHA) dalgasının gönderildiğini belirten Vahidi, operasyonların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini kaydetti.

İRAN'IN HEDEF ALDIĞI NOKTALAR

Vahidi, şu ana kadar İran tarafından hedef alınan kritik İsrail altyapı ve savunma noktalarını da paylaştı:

  • Nevatim Hava Üssü
  • F-35, F-16 ve F-15 savaş uçakları
  • Ağır yakıt tankerleri
  • Komuta ve kontrol merkezleri
  • Elektronik harp merkezleri
  • Savunma Bakanlığı binaları
  • Askeri sanayi tesisleri

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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