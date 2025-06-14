İran'ın Tel Aviv saldırısı güvenlik kamerasında: Umarız Gazzelileri anlamışsınızdır
İran'a ait bir füzenin Tel Aviv'deki bir binaya isabet ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sırasında içeride bulunan sivillerin panik yaşadığı ve ağladığı duyuldu. Sosyal medyada, "Umarız Gazzelileri anlamışsınızdır" yorumları dikkat çekti.
İran ile İsrail arasında artan gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. İran'a ait bir füzenin Tel Aviv'deki bir binaya isabet ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde, binaya isabet eden füzenin ardından içeride bulunan sivillerin büyük panik yaşadığı ve bazı kişilerin ağladığı duyuluyor.
"UMARIZ GAZZELİLERİ ANLAMIŞSINIZDIR"
Saldırı, bölge halkında büyük korkuya neden olurken sosyal medyada da geniş yankı buldu. Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar, Gazze'de yaşanan yıkımı hatırlatarak "Umarız biraz olsun Gazzelileri anlamışsınızdır" yorumunu yaptı.