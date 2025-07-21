İran'ın Reşt Kentinde Gaz Sızıntısından Patlama: 13 Yaralı

İran'ın Reşt Kentinde Gaz Sızıntısından Patlama: 13 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reşt kentinde meydana gelen patlamada 13 kişi yaralandı. Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı belirtilirken, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İRAN'ın Reşt kentinde meydana gelen patlamada 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde bir caddede meydana gelen patlamada 13 kişi yaralandı. Patlamada bir dil öğretim merkezi, bir kuyumcu ve park halindeki araçlar ile çevredeki bazı dükkanların hasar gördüğü belirtildi.

Reşt İtfaiyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre, patlamanın gaz sızıntısından meydana geldiği ve olayda 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Reşt Başsavcılığı'nın açıklamasına göre ise patlama caddedeki bir kuyumcuda meydana geldi ve olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Transfer bitti! Galatasaray, Osimhen'e kavuşuyor

Ve Osimhen Galatasaray'da! Sözleşmesinde dikkat çeken o detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor

Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.