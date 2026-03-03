Haberler

İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News kanalına verdiği röportajda "Burada kötü adamlarla savaşıyoruz, biz iyi adamlarız. Bu insanlar kendi halklarını katlediyorlar. 'Amerika'ya ölüm' diye slogan atan bu insanların elinde, her Amerikan şehrine fırlatabilecekleri balistik füzeler ve nükleer savaş başlıkları olsaydı neler yapabileceklerini bir düşünün. Beklemek mi istiyorsunuz? Geleceğinizi bunu yapıp yapmayacakları üzerine mi riske atacaksınız?" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News kanalına verdiği röportajda İran'a yönelik saldırıların gerekçesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail'in "kötü adamlarla savaştığını" savunarak İran yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

"BİZ İYİ ADAMLARIZ"

Netanyahu, röportajında "Burada kötü adamlarla savaşıyoruz, biz iyi adamlarız. Bu insanlar kendi halklarını katlediyorlar." ifadelerini kullandı. İran yönetiminin ideolojik söylemlerine dikkat çeken Netanyahu, "'Amerika'ya ölüm' diye slogan atan bu insanların elinde, her Amerikan şehrine fırlatabilecekleri balistik füzeler ve nükleer savaş başlıkları olsaydı neler yapabileceklerini bir düşünün." dedi.

"GELECEĞİNİZİ RİSKE ATACAK MISINIZ?"

Netanyahu, İran'ın olası nükleer kapasitesine karşı beklemenin riskli olduğunu savunarak, "Beklemek mi istiyorsunuz? Geleceğinizi bunu yapıp yapmayacakları üzerine mi riske atacaksınız?" sözleriyle önleyici adımların gerekliliğini vurguladı.

İsrail Başbakanı'nın açıklamaları, bölgede tırmanan çatışmaların gölgesinde İran'a yönelik askeri operasyonların gerekçesine ilişkin net bir mesaj olarak değerlendirildi.

