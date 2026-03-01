Kuveyt: İran'ın saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti
İran'ın ABD ve İsrail'e karşı Körfez'de başlattığı misilleme saldırılarında Kuveyt'te 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altında.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, yaralıların El-Adan Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı