Kuveyt: İran'ın saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti

Kuveyt: İran'ın saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti
İran'ın ABD ve İsrail'e karşı Körfez'de başlattığı misilleme saldırılarında Kuveyt'te 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altında.

İRAN'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Körfez'de başlattığı misilleme saldırılarında Kuveyt'te 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, yaralıların El-Adan Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
