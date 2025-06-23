İran'ın Katar ve Irak saldırısının ardından Beyaz Saray'da dikkat çeken önlem
İran'ın Katar ve Irak'ta ABD üssünü vurmasının ardından Beyaz Saray'da dikkat çeken bir önlem alındı. Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.
İran'ın Katar ve Irak'ta ABD üssünü vurmasının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.
İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU
İran, ABD'nin Tahran'da nükleer tesisleri hedef almasının ardından beklenen hamlesini biraz sert gerçekleştirdi. İran füzeleri, Katar ve Irak'ta ABD üslerini vurdu.
TRUMP KURMAYLARIYLA BİRLİKTE TOPLANTIDA
İran'ın misilleme saldırılarının ardından ABD'de kırmızı alarm verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kurmaylarıyla birlikte savaş toplantısına katıldı.
BEYAZ SARAY'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİVE EDİLDİ
Saldırılardan sonra Beyaz Saray'da ise dikkat çeken bir önlem alındı .Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.
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