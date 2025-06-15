İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'dan görüldü
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gökyüzündeki füzeler yer aldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde İran'ın İsrail'e yönelik fırlattığı füzeler, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken; görüntülerde gökyüzündeki füzelerin açık bir biçimde yer aldığı görüldü.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. İran'ın başlattığı misilleme saldırılarının ardından İsrail, İran'a yönelik yeni bir saldırı başlattı.
İran'ın 6 noktasını hedef alan İsrail'e İran'ın yanıtı sert oldu. İran, İsrail'e çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenledi.
İRAN'IN FIRLATTIĞI FÜZELER HATAY'DAN GÖRÜLDÜ
Öte yandan İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'ın Samandağ ilçesinden görüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken; görüntülerde gökyüzündeki füzelerin açık bir biçimde yer aldığı görüldü.