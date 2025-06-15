İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'dan görüldü

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'dan görüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'dan görüldü
Haber Videosu

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gökyüzündeki füzeler yer aldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde İran'ın İsrail'e yönelik fırlattığı füzeler, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken; görüntülerde gökyüzündeki füzelerin açık bir biçimde yer aldığı görüldü.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. İran'ın başlattığı misilleme saldırılarının ardından İsrail, İran'a yönelik yeni bir saldırı başlattı.

İran'ın 6 noktasını hedef alan İsrail'e İran'ın yanıtı sert oldu. İran, İsrail'e çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenledi.

İRAN'IN FIRLATTIĞI FÜZELER HATAY'DAN GÖRÜLDÜ

Öte yandan İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'ın Samandağ ilçesinden görüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken; görüntülerde gökyüzündeki füzelerin açık bir biçimde yer aldığı görüldü.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi

İsrail-İran çatışmasında Putin'den ezber bozan hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.