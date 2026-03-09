Haberler

Bahreyn'e yönelik İHA saldırılarında 32 kişi yaralandı

Bahreyn'e yönelik İHA saldırılarında 32 kişi yaralandı
Bahreyn, İran'ın insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda yaralı sayısının 32'ye çıktığını açıkladı. Yaralılar arasında 4'ünün durumu ağır.

BAHREYN, İran'ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıda yaralı sayısının 4'ü ağır olmak üzere 32'ye yükseldiği kaydedildi.

