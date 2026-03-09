Bahreyn'e yönelik İHA saldırılarında 32 kişi yaralandı

BAHREYN, İran'ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıda yaralı sayısının 4'ü ağır olmak üzere 32'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı