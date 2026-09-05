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İran Hark Adası'nda Patlama Sesleri

İran Hark Adası'nda Patlama Sesleri
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İran'ın güneyindeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran basını, patlamaların kaynağının henüz belirlenemediğini bildirdi. Olayla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmazken, bölgede güvenlik ve enerji tesisleri açısından önem taşıyan Hark Adası'nda durum merak konusu oldu. Yetkililerin incelemesi sürüyor.

İRAN'ın güneyinde bulunan Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

İran basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Hark Adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Haberlerde, meydana gelen patlamaların kaynağının henüz belirlenemediği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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