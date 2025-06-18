İran'ın füze saldırıları İsrail kabinesini karıştırdı! 2 bakan birbirine girdi

İsrail'in 13 Haziran Cuma günü başlattığı operasyon ve misilleme yapan İran arasında başlayan savaşta 6. güne girildi.

İran'ın iyiden iyiye artan balistik ve hipersonik füze saldırıları İsrail'de en az 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken yaşanan panik kabine üyelerinin tavırlarına da yansıdı.

İsrail kabinesinde yer alan 2 bakan kameraların önünde ulu orta birbirine girdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Savunma Bakanı Amir Bar-Lev'e "İran'ı neden provoke ettin?" diye sordu.

Bu soruya tepki gösteren Bar-Lev ise "İran'ın füze kapasitesinin bu kadar güçlü olduğunu fark etmedik" yanıtını verdi. Gazetecilerin ve güvenliklerin önünde yaşanan tartışmada zaman zaman tansiyon da yükseldi.