İran'ın Fars Eyaletinde Devrim Muhafızlarına Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
İran'ın Fars eyaletine bağlı Nur Abad kentinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü (Besic) üyelerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırganların kimliği henüz bilinmiyor.
İran'ın Fars eyaletine bağlı Nur Abad kentinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü (Besic) üyelerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars Eyaleti Vali Yardımcısı İsmail Gizil Sofla konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Gizil Sofla, "Nur Abad kentinde, motosikletli 2 kişi tarafından silahla açılan ateş sonucu Besic üyesi 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı." dedi.
Olay yerinden kaçan saldırganların arandığını belirten Gizil Sofla, saldırganların kimliği hakkında bilgi vermedi.