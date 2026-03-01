İran, İsrail'in Beyt Şemeş kentine saldırı düzenledi
İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'a ait bir balistik füze Beyt Şemeş kentine isabet etti. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.
İsrail basını, İran'a ait bir balistik füzenin İsrail'in Beyt Şemeş kentine isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail genelinde siren seslerinin yükseldiği ve kırmızı alarm verildiği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı